27 февраля 2023, 16:38
Женщина устроила поножовщину в гостях в Магнитогорске
В Магнитогорске 33-летняя женщина устроила пьяную драку в гостях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Росгвардии.
Женщина отправилась в гости к подруге вместе со своим супругом. Все вместе они начали выпивать, но потом завязалась ссора. И женщина ударила мужа ножом в бок. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что она уже была судима ранее.
Реклама
Нарушительницу передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Реклама
Драки
Реклама
Реклама