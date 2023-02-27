Происшествия 27 февраля 2023, 16:38 Женщина устроила поножовщину в гостях в Магнитогорске

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В Магнитогорске 33-летняя женщина устроила пьяную драку в гостях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Росгвардии.

Женщина отправилась в гости к подруге вместе со своим супругом. Все вместе они начали выпивать, но потом завязалась ссора. И женщина ударила мужа ножом в бок. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что она уже была судима ранее.

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Нарушительницу передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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