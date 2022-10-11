Mash Iptash: женщина устроила дебош в магазине в Казани | 360°

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Mash Iptash: женщина устроила дебош в магазине в Казани

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Жительница Казани разнесла магазин. Также она громила машины у входа и разбила себе лицо, сообщило издание Inkazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

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Женщина пришла за покупками, но в итоге стала громить прилавки, ругаться и нападать на сотрудников. Потом она вышла на улицу и стала бить машины. Дебоширку пристегнули к поручню, после чего та принялась биться об него лицом. Свое поведение она объяснила «дурным расположением духа». Официального подтверждения информации о происшествии пока нет.

Казань

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