Женщина, упавшая с Володарского моста, была в состоянии наркотического опьянения

Ранее стало известно, что два человека упали в Неву с Володарского моста. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, чтобы их спасти. Одну женщину вытащили, поиски второго человека продолжают.

Отмечается, что спасенная женщина жива, но находится в состоянии наркотического опьянения. Ее передали врачам скорой помощи.