05 июня 2020, 16:36
Женщина, упавшая с Володарского моста, была в состоянии наркотического опьянения
Женщина, которую сотрудники МЧС смогли спасти после падения с Володарского моста в Петербурге, находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Ранее стало известно, что два человека упали в Неву с Володарского моста. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, чтобы их спасти. Одну женщину вытащили, поиски второго человека продолжают.
Отмечается, что спасенная женщина жива, но находится в состоянии наркотического опьянения. Ее передали врачам скорой помощи.