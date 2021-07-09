Женщина упала со второго этажа в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя с эскалатора упала сотрудница туристической фирмы. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дни.ру» рассказали, что женщина упала с высоты второго этажа. Произошедшее привлекло внимание правоохранителей. Они организовали проверку. «Медицинские работники аэропорта Симферополь оперативно прибыли на место происшествия и оказывали пострадавшей необходимую помощь до приезда экстренных служб», — добавили в пресс-службе аэропорта.