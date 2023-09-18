Происшествия 18 сентября 2023, 08:02 Женщина упала под поезд в екатеринбургском метро Unsplash

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Пассажирка упала под поезд в метро в Екатеринбурге пару часов назад. Она жива, но в очень тяжелом состоянии, сообщил портал Е1.

Женщина оказалась под вторым вагоном поезда. По словам очевидцев, поняв, что случилось, «кто-то начал кричать». Скорая помощь оперативно приехала на место, женщину достали из-под поезда и увезли в больницу. На ступеньках в метро остались следы крови.

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Движение поездов на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» на некоторое время остановили. Жителям пришлось пользоваться другим общественным транспортам, на ближайших остановках выстроилась огромная очередь. Также, по данным издания, резко взлетели цены на такси из района ЧП. Возле входа на станцию тоже образовалась толпа — люди рассчитывали, что все-таки смогут уехать на метро.

К 07:15 по московскому времени движение метрополитена восстановили, очереди быстро рассосались. При этом сотрудники полиции еще долго продолжали работать на месте происшествия.