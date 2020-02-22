Женщина упала на рельсы в столичном метро

Одна из пассажирок столичной подземки упала на пути на станции «Юго-Западная». Пострадавшую отправили в больницу для оказания помощи, а движение поездов остановили. Сейчас вагоны ходят по графику.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, женщина упала около 7:40 22 февраля.

«Для извлечения пассажирки на 15 минут снималось напряжение контактного рельса. Было прервано движение поездов от станции «Саларьево» до станции «Университет», — рассказали агентству.

Пассажирку вытащили и доставили в одну из московских больниц. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

Через 10 минут после случившегося в пресс-службе метро подтвердили закрытие движения поездов из-за упавшего на пути человека. В обратном направлении от «Университета» до «Саларьево» вагоны следовали как обычно.

«Движение на Сокольнической линии введено в график», — сообщила пресс-служба в Twitter в 8:05.