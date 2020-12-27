Женщина упала на крышу ресторана в Петербурге и выжила. Видео

Женщина упала с балкона на крышу ресторана «Винегрет» на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Видео с места ЧП «360» предоставил очевидец.

На кадрах видно, что на место происшествия приехали спасатели. Они подставили лестницу к крыше ресторана и забрались на козырек, чтобы оказать пострадавшей помощь.

Женщина упала с третьего этажа, уточнили в пресс-службе МВД. Внешне ей 35-40 лет.

«Живая. Скорая на месте», — отметили в ведомстве.

Ранее во дворе элитного дома в центре Москвы нашли тело женщины с размозженной головой. Пострадавшая упала с балкона 15-го этажа. Ей оказалась светская львица Ирина Шафирова.