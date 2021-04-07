Женщина умерла во время процедуры для похудения в Пятигорске

В Пятигорске женщина скончалась во время процедуры для похудения. В результате следователи возбудили уголовное дело в отношении директора частной клиники, где это произошло. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора частной клиники города Пятигорска. Она подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Следствие полагает, что 20 марта подозреваемая проводила процедуру «мезодиссолюции в зоне живота» пациентке, который было 54 года. В итоге она скончалась до завершения. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.

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