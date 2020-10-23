23 октября 2020, 15:24
Женщина умерла во время плавания в бассейне Новосибирска
Жительница Новосибирска умерла во время плавания в бассейне спортивно-оздоровительного центра «Аква-Тонус» 23 октября. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД, пишет «Царьград».
Полиция получила сообщение о произошедшем около 08:00. Один из участников сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» рассказал о случившемся. По его словам, 46-летняя женщина потеряла сознание в воде. Пока на место ехала скорая помощь, дежурный тренер оказывал ей первую помощь. Ему удалось запустить сердце, однако посетительница бассейна все равно скончалась.
Родственники уже опознали тело умершей. В настоящий момент на месте работают представители правоохранительных органов и следственный комитет.