Женщина умерла во время плавания в бассейне Новосибирска

Полиция получила сообщение о произошедшем около 08:00. Один из участников сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» рассказал о случившемся. По его словам, 46-летняя женщина потеряла сознание в воде. Пока на место ехала скорая помощь, дежурный тренер оказывал ей первую помощь. Ему удалось запустить сердце, однако посетительница бассейна все равно скончалась.

Родственники уже опознали тело умершей. В настоящий момент на месте работают представители правоохранительных органов и следственный комитет.