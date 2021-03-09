Женщина умерла во время отдыха с дочерью-инвалидом в Сочи

Жительница Челябинской области умерла во время отдыха в Сочи, куда приехала вместе с дочерью-инвалидом. Восьмилетнюю девочку передадут под опеку брата, сообщило издание Znak.com.

Женщина из Нязепетровска умерла в сочинском санатории, где отдыхала вместе с дочерью, которая готовилась к операции. Девочка сама вызвала врачей, когда маме стало плохо. Но медикам не удалось спасти женщину.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что девочка в безопасности, сейчас она находится в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о том, как вернуть ее домой. Для этого могут оформить временную опеку на ее старшего брата. Это будет быстрее, чем оформить постоянное опекунство на отца, поскольку он не был вписан в свидетельство о рождении.

«Для этого нужно максимально ускорить получение документов о смерти матери. Я уже связалась с коллегой из Краснодарского края, чтобы ускорить этот процесс. Отец также готов выехать на место», — рассказала омбудсмен на своей странице в Facebook.

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