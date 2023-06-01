Происшествия 01 июня 2023, 11:07 Женщина умерла в самолете по пути из Сочи в Челябинск за 25 минут до посадки Женщина умерла в самолете по пути из Сочи в Челябинск piqsels

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Во время полета самолета «Уральских авиалиний» из Сочи в Челябинск скончалась 46-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

«Организованна проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании», — передали в ведомстве.

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Пассажиры рейса рассказали, что стюардессы делали все возможное, чтобы помочь женщине, привести ее в чувства, но ничего не помогало. Она скончалась за 25 минут до посадки авиасудна в международном аэропорту Челябинска.

«Весь самолет был в шоке и ревел», — привел их слова Telegram-канал «Сочи № 1».

Причины происшествия выясняются. Подписчики канала предположили, что смерть могла возникнут из-за проблем с сердцем.