01 июня 2023, 11:07
Женщина умерла в самолете по пути из Сочи в Челябинск за 25 минут до посадки
Женщина умерла в самолете по пути из Сочи в Челябинск
Во время полета самолета «Уральских авиалиний» из Сочи в Челябинск скончалась 46-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.
«Организованна проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании», — передали в ведомстве.
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Пассажиры рейса рассказали, что стюардессы делали все возможное, чтобы помочь женщине, привести ее в чувства, но ничего не помогало. Она скончалась за 25 минут до посадки авиасудна в международном аэропорту Челябинска.
«Весь самолет был в шоке и ревел», — привел их слова Telegram-канал «Сочи № 1».
Причины происшествия выясняются. Подписчики канала предположили, что смерть могла возникнут из-за проблем с сердцем.
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