Женщина умерла после пластики груди в московской клинике

Жительница Москвы решила сделать коррекцию груди и обратилась за помощью к хирургам. После операции она почувствовала себя плохо и вскоре умерла. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Как пишет РИА «Новости», медики одной из частных клиник провели пластическую операцию 28 августа. Женщина сделала коррекцию груди, но после хирургического вмешательства ее здоровье резко ухудшилось. Приехавшая бригада скорой помощи забрала ее в больницу, где 31-летней пациентке оказывали помощь. Несмотря на все усилия врачей, 1 октября девушка скончалась

Хирург-самоучка из Москвы проводил операции и показывал их в интернете. Теперь его проверят органы Подробнее

После случившегося следователи возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.