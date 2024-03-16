Происшествия 16 марта 2024, 17:03 Женщина умерла после домашнего аборта в собственной ванне в Ставрополье В Ставрополье женщина скончалась после домашнего аборта, ребенок тоже погиб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница Ставропольского края сделала на седьмом месяце домашний аборт и умерла. Муж до последнего не знал о ее беременности, сообщил Telegram-канал Baza.

Семья жила в Лермонтове. Муж-водитель вечером 15 марта вернулся домой и застал жену лежавшей в ванне — в крови и с недоношенной девочкой. Женщина потеряла сознание и умерла до приезда скорой помощи.

Реклама

Мужчина не знал о беременности жены. По информации канала, она решилась на домашний аборт на сроке семь месяцев, чтобы скрыть от него свое положение. Полиция нашла в доме таблетки, которыми покойная могла вызвать роды.

В Краснодарском крае 16-летняя школьница родила в туалете и скончалась от потери крови. Ребенок появился раньше срока, но умер неестественной смертью. Источник «360» рассказал, что мать подростка боялась огласки и до последнего скрывала беременность дочери.