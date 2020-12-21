Женщина умерла на стуле около ростовской школы

Жительнице Ростова-на-Дону стало плохо, и она обратилась за помощью в городскую школу, около которой оказалась в тот момент. Ей вызвали скорую, попросили подождать медиков на улице в мороз и для удобства вынесли стул. На этом стуле она и умерла.

«Ей стало плохо, она пришла в школу и попросила помощи», — сказал источник «360».

Собеседник добавил, что женщина пришла в школу именно за помощью, а не по каким-то делам. Она была бледная, но в здании ее не оставили. Стул вынес на улицу охранник.

В СУ СК России по региону сообщили, что следователи начали проверять обстоятельства смерти 61-летней женщины во дворе ростовской школы. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.