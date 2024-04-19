Происшествия 19 апреля 2024, 09:44 Женщина умерла из-за халатности главы Фокино в Приморье Главу Фокино в Приморье обвинили в халатности после смерти женщины на острове РИА «Новости»

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В Приморье следователи предъявили обвинение главе ЗАТО Фокино Александру Баранову в халатности после смерти женщины. Она не смогла вовремя добраться до больницы из-за затянувшегося ремонта судна, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что с июля 2022 по январь 2023 обвиняемый из-за небрежности не обеспечил транспортировку жителей поселка Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино. В частности, Баранов вовремя не выделил деньги на ремонт судна СП «Путятин». Кроме того, получив сообщение о необходимости отвезти 35-летнюю жительницу поселка на материковую часть в больницу, чиновник не организовал работу администрации. В результате женщине не оказали своевременную медпомощь, и она умерла.

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Сейчас обвиняемый и его адвокат изучают материалы уголовного дела.

Накануне в Приморье завершилось расследование уголовного дела экс-чиновницы Натальи Соколовой. Ей предъявили окончательное обвинение в коррупции по трем эпизодам.