Женщина укусила полицейского, остановившего ее за отсутствие маски

По данным ведомства, женщина без маски стояла в очереди на рынке в поселке Параньга. Полицейский напомнил ей, что это административное правонарушение, после чего женщина попыталась уйти.

«Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки», — говорится в сообщении ведомства.

На горожанку завели уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти при исполнении».