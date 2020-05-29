29 мая 2020, 14:17
Женщина укусила полицейского, остановившего ее за отсутствие маски
Жительница республики Марий Эл укусила полицейского, который остановил ее из-за отсутствия маски. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное СУ СКР.
По данным ведомства, женщина без маски стояла в очереди на рынке в поселке Параньга. Полицейский напомнил ей, что это административное правонарушение, после чего женщина попыталась уйти.
«Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки», — говорится в сообщении ведомства.
На горожанку завели уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти при исполнении».