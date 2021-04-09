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    09 апреля 2021, 17:55

    Женщина украла деньги из кассы в Пензе, чтобы купить алкоголь и еду

    Гора Орлов

    Владелец пензенского магазина обратился к правоохранителям с составленным заявлением о краже 15 тысяч рублей. Нехватку обнаружил 37-летний мужчина во время проведения инвентаризации. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

    Владелец выложил объявление о поиске работника в магазин. Женщина откликнулась на него, и ее оформили в качестве сотрудника. Четыре дня она проходила стажировку под руководством старшего по смене, а на пятый ее выпустили работать одну.

    «Проработав без нареканий около недели, женщина решила совершить кражу денег из кассы. После чего на следующий день передала ключи от магазина своей напарнице и больше на работу не выходила», — доложили в пресс-службе областного УМВД.

    Нарушительницей правопорядка оказалась 28-летняя женщина, которую уже ловили на подобных действиях. Она рассказала, что потратила деньги на еду и алкголь. Женщине может грозить срок до двух лет.