Женщина украла деньги из кассы в Пензе, чтобы купить алкоголь и еду

Владелец пензенского магазина обратился к правоохранителям с составленным заявлением о краже 15 тысяч рублей. Нехватку обнаружил 37-летний мужчина во время проведения инвентаризации. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Владелец выложил объявление о поиске работника в магазин. Женщина откликнулась на него, и ее оформили в качестве сотрудника. Четыре дня она проходила стажировку под руководством старшего по смене, а на пятый ее выпустили работать одну.

«Проработав без нареканий около недели, женщина решила совершить кражу денег из кассы. После чего на следующий день передала ключи от магазина своей напарнице и больше на работу не выходила», — доложили в пресс-службе областного УМВД.

Нарушительницей правопорядка оказалась 28-летняя женщина, которую уже ловили на подобных действиях. Она рассказала, что потратила деньги на еду и алкголь. Женщине может грозить срок до двух лет.