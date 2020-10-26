Женщина ударила московского полицейского и порвала ему бушлат

Сотрудник одного из столичных магазинов сообщил в полицию о неадекватной женщине с ребенком. Правоохранители доставили дебоширку в отделение, где она напала на полицейского. За свои действия гражданка попала под административный протокол.

Полицию вечером 25 октября вызвал сотрудник магазина «Красное и белое» на востоке Москвы. По его словам, причиной стало хулиганство неизвестной женщины с ребенком. В магазин прибыли патрульные, которые забрали женщину для разбирательств.

В отделе полицейский попытался выяснить данные задержанной, но та внезапно накинулась на сотрудницу. Она ударила женщину кулаком в лицо, а затем оторвала воротник на бушлате, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Кроме того, задержанная оскорбляла всех сотрудников дежурной смены и не реагировала на замечания.

Выяснилось, что женщина приехала из Саратовской области и проживает в Подмосковье. На нее составили административный протокол, а также начали собирать материалы для передачи следователям. Пострадавшая сотрудница полиции обратилась за помощью в травматологический пункт. Пока диагноз устанавливается.