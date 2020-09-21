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    21 сентября 2020, 20:41

    Женщина убила своего партнера во время секса в Ногинске

    Алла Морген, Арина Гудилова

    В подмосковном Ногинске женщина во время интимной близости убила своего партнера. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
    Женщина убила своего партнера во время секса в Ногинске

    По данным собеседника, в полицию обратились со станции скорой помощи. Медики сообщили, что мужчина 1974 года рождения скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга в результате нападения с применением тупого предмета и удара в челюсть.

    В ходе проверки следователи установили, что накануне смерти мужчина находился дома у своей сожительницы. Она во время интимной близости наотмашь ударила локтем погибшего в голову. Затем они легли спать. Утром женщина обнаружила, что мужчина скончался.

    Источник отметил, что женщина уже имела судимость по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

    Сейчас сожительницу погибшего задержали. С ней проводятся следственные действия.

    Новости SMI.FM