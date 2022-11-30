30 ноября 2022, 13:56
Женщина убила мать кочергой в Ростовской области
В городе Сальск Ростовской области местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила свою мать кочергой. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
Ссора между родственницами произошла 19 марта 2022 года. Обвиняемая после упреков матери схватила кочергу и не менее 46 раз ударила по голове и телу. В тот же вечер от полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
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Женщине присудили 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.
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Убийства
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