26 мая 2023, 16:00
Женщина стала жертвой пожара в Нижегородской области
В городе Сергач Нижегородской области накануне в результате пожара погибла женщина 1982 года рождения. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу нижегородского ГУ МЧС.
Пожар произошел 24 мая около двух часов на улице Профсоюзной в частном жилом доме. Спасатели во время разбора завалов обнаружили тело женщины.
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Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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