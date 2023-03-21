21 марта 2023, 14:04
Женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме в Казани
В Казани в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожар произошел в понедельник, 20 марта, в доме № 14А по улице Ноксинский спуск. Спасатели вывели из горящей квартиры на третьем этаже мужчину и ребенка. В коридоре они нашли женщину без признаков жизни.
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Жители верхних этажей смогли эвакуироваться из дома самостоятельно. Сейчас выясняются причины пожара.
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