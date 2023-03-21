Происшествия 21 марта 2023, 14:04 Женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме в Казани

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В Казани в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел в понедельник, 20 марта, в доме № 14А по улице Ноксинский спуск. Спасатели вывели из горящей квартиры на третьем этаже мужчину и ребенка. В коридоре они нашли женщину без признаков жизни.

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Жители верхних этажей смогли эвакуироваться из дома самостоятельно. Сейчас выясняются причины пожара.

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