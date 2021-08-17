Женщина стала жертвой пьяного мотоциклиста в Тюмени

Как сообщает nashgorod.ru, 14 августа около 23:00 по дороге на Локомотив СНТ проезжавший мотоциклист не заметил 55-летнюю женщину и сбил ее.

В ходе столкновения оба получили травмы. Но у женщины они оказались смертельные. Сейчас ее личность устанавливают.

В ходе разбирательств оказалось, что у 39-летнего мужчины не было прав, зато было установлено наличие алкоголя в крови.

Полиция устанавливает другие детали смертельного ДТП.