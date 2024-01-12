12 января 2024, 16:43
Женщина стала жертвой ДТП с фурой и грузовиком на трассе в Татарстане
ДТП с участием двух габаритных машин унесло жизнь женщины в Татарстане. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД по республике.
Авария произошла на трассе М-7 в Актанышском районе. Согласно данным ведомства, водитель грузовика FAW выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с фурой Scania.
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Инициатору ДТП потребовалась госпитализация. Его пассажирка скончалась на месте от полученных травм.
Татарстан
ДТП
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