Происшествия 12 января 2024, 16:43 Женщина стала жертвой ДТП с фурой и грузовиком на трассе в Татарстане

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ДТП с участием двух габаритных машин унесло жизнь женщины в Татарстане. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД по республике.

Авария произошла на трассе М-7 в Актанышском районе. Согласно данным ведомства, водитель грузовика FAW выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с фурой Scania.

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Инициатору ДТП потребовалась госпитализация. Его пассажирка скончалась на месте от полученных травм.