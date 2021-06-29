Женщина стала жертвой ДТП на пешеходном переходе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбила «Газель». Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

Водитель «Газели», поворачивавший на улицу Шефская, не заметил переходившую дорогу 63-летнюю женщину. ДТП закончилось тяжелыми травмами для пешехода. Пострадавшую увезли в больницу, но спасти уже не смогли. Сейчас полиция изучает обстоятельства трагедии.