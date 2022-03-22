Женщина спаслась из горящего дома благодаря помощи очевидцев в Оренбургской области

В поселке Северный Оренбургской области женщине удалось выбраться из горящего дома благодаря помощи очевидцев пожара.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, после сообщения о пожаре на улице Речной, туда направилась группа спасателей со спецтехникой. К их прибытию одноэтажный дом с деревянными, обложенными кирпичом стенами, был охвачен огнем на площади свыше 60 квадратных метров. Ситуацию усугубляло то, что перекрытие и перегородки в доме тоже были деревянные.

Из дома удалось выбраться его хозяйке 1950 года рождения. Больше в доме никого не было.

Пожарным пришлось не только тушить горящее здание, но и предотвратить возможное перекидывание огня на соседние строения.

Через три с половиной часа огонь потушили.

Причины пожара пока неизвестны.