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    22 марта 2022, 21:46

    Женщина спаслась из горящего дома благодаря помощи очевидцев в Оренбургской области

    Арина Бобкова

    В поселке Северный Оренбургской области женщине удалось выбраться из горящего дома благодаря помощи очевидцев пожара.

    Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, после сообщения о пожаре на улице Речной, туда направилась группа спасателей со спецтехникой. К их прибытию одноэтажный дом с деревянными, обложенными кирпичом стенами, был охвачен огнем на площади свыше 60 квадратных метров. Ситуацию усугубляло то, что перекрытие и перегородки в доме тоже были деревянные.

    Из дома удалось выбраться его хозяйке 1950 года рождения. Больше в доме никого не было.

    Пожарным пришлось не только тушить горящее здание, но и предотвратить возможное перекидывание огня на соседние строения.

    Через три с половиной часа огонь потушили.

    Причины пожара пока неизвестны.