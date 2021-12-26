Женщина спасла заживо похороненного младенца
Жительница Зимбабве спасла жизнь заживо закопанному новорожденному. Об этом сообщило издание Newsdze Zimbabwe.
Женщина шла по улице деревни около города Гокве, когда увидела, что соседка закапывает в землю своего новорожденного ребенка. По информации издания, мать пошла на отчаянный шаг после того, как отец ребенка отказался признавать себя таковым и брать обязательства по воспитанию.
Отмечается, что сразу после родов женщина зарыла ребенка в могиле. Как утверждает спасительница, у ребенка снаружи торчал только нос и виднелись глаза. Тогда она сообщила о произошедшем в полицию.
Мать объяснила свой поступок тем, что если отец отказался от младенца, то заботиться о нем больше некому.
Ранее сообщалось, что Минимум 20 человек погибли в аварии в юго-западе Зимбабве.