Женщина спасла ребенка из-под поезда в Приморье

Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика, который полез под колеса поезда. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Женщина рассказала, что увидела ребенка под колесами, после чего сразу же забрала его оттуда. Поезд тронулся через несколько секунд.

Выяснилось, что мальчик вместе с родителями находился на пляже неподалеку. В какой-то момент родители обнаружили пропажу сына и позвонили в службу 112.

В результате на них составили административный протокол. Женщину, которая спасла ребенка, наградили благодарственным письмом и памятным подарком.