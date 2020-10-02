Женщина совершила акт самосожжения у здания полиции в Нижнем Новгороде

«Это случилось, но пока ничего конкретнее сказать не можем. Уточняем информацию», — привело издание «Подъем» сообщение ГУ МВД по Нижнему Новгороду.

По данным 112, прибывшим медикам не удалось спасти женщину, личность которой устанавливается. Информацию о погибшей у здания нижегородского главка МВД подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Около 15:30 был вызов на улицу Горького, 71. На месте было обнаружено тело погибшего человека, поврежденное огнем», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

Никаких дополнительных подробностей в главке не сообщили.

Telegram-канал Baza пишет, что погибшая — главный редактор местного интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. На ее странице в Facebook нашли предсмертное послание.