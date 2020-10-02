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    02 октября 2020, 16:24

    Женщина совершила акт самосожжения у здания полиции в Нижнем Новгороде

    Дарья Бунякова

    Жительница Нижнего Новгорода пришла к зданию полиции и подожгла себя, написал Telegram-канал 112. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
    Женщина совершила акт самосожжения у здания полиции в Нижнем Новгороде

    «Это случилось, но пока ничего конкретнее сказать не можем. Уточняем информацию», — привело издание «Подъем» сообщение ГУ МВД по Нижнему Новгороду.

    По данным 112, прибывшим медикам не удалось спасти женщину, личность которой устанавливается. Информацию о погибшей у здания нижегородского главка МВД подтвердили в региональном управлении МЧС.

    «Около 15:30 был вызов на улицу Горького, 71. На месте было обнаружено тело погибшего человека, поврежденное огнем», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

    Никаких дополнительных подробностей в главке не сообщили.

    Telegram-канал Baza пишет, что погибшая — главный редактор местного интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. На ее странице в Facebook нашли предсмертное послание.

    Новости SMI.FM