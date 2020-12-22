Женщина скончалась возле школы в Ростове-на-Дону

По данным информагентства, накануне в школу № 109 зашла 61-летняя пенсионерка и попросила о помощи, поскольку ей стало дурно. «Дни.ру» рассказали, что женщине вызвали скорую и попросили подождать врачей на улице. Работники школы вынесли ей стул, на котором она и скончалась. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.