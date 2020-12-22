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    22 декабря 2020, 08:47

    Женщина скончалась возле школы в Ростове-на-Дону

    Артур Блянихов

    В Ростове-на-Дону около одной из школ умерла женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный следком.

    По данным информагентства, накануне в школу № 109 зашла 61-летняя пенсионерка и попросила о помощи, поскольку ей стало дурно. «Дни.ру» рассказали, что женщине вызвали скорую и попросили подождать врачей на улице. Работники школы вынесли ей стул, на котором она и скончалась. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.