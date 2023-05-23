Происшествия 23 мая 2023, 07:17 Женщина скончалась во время эвакуации в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о продолжении зачистки Белгородской области от украинской ДРГ

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Во время эвакуационных мероприятий в Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года. Жалко людей, беда. Причины устанавливаем. Она ехала в автобусе с невесткой и своим сыном. Передаем самые искренние соболезнования. Поможем все, чем нужно. Понимаем, что уже никому не под силу вернуть близкого человека», — написал он.

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Гладков отметил, что в Грайворонском округе продолжается зачистка территории от украинских боевиков, работают силовые структуры и Минобороны.

«Но местным жителям, покинувшим временно свои дома, пока не стоит. Когда будет безопасно, я сообщу в своих соцсетях. Главы местного самоуправления также доведут информацию», — добавил глава региона.

Кроме того, у властей Белгородской области есть информация, что в некоторых населенных пунктах есть двое раненых мирных жителей.

«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет», — заключил Гладков.

Группа украинских боевиков проникла в Грайвороновский округ в понедельник. На место прибыли сотрудники пограничной службы ФСБ России, бойцы Росгвардии и российские военные.