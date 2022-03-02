Женщина скончалась в результате ДТП под Тюменью

Жительница поселка Московский под Тюменью скончалась в результате ДТП. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Погибшая направлялась по обочине дороги к автозаправочной станции. Там она работала на должности оператора. В этот момент ее сбил водитель Mitsubishi Pajero Sport.

В момент проишествия мужчина был трезвым. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии. Водителя привлекли к отвественности за «Управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».