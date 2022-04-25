Женщина скончалась в пожаре в частном доме Петербурга

Пожар произошел в двухэтажном дощатом доме на 2-й Утиной улице Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 15 человек личного состава, а также три машины спецтехники. В результате возгорания погибла женщина. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.