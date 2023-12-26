Происшествия 26 декабря 2023, 17:30 Женщина скончалась в машине скорой помощи после пожара в доме в Нижегородской области

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Пожар, произошедший 25 декабря в жилом доме на Бору, унес жизнь одного человека. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Многоквартирный дом загорелся на улице Октябрьской около восьми часов вечера. На место ЧП прибыли шесть спецмашин и 20 спасателей. Из здания пожарные эвакуировали 24 человека.

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Одна пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сейчас в причинах пожара разбираются правоохранители.