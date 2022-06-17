Женщина скончалась в ДТП около Кстова

ДТП произошло в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Ситуация произошла 16 июня. 27-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение. В результате его пассажирка получила серьезные травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Женщина, которая управляла вторым автомобилем, скончалась. Двух ее пассажиров также госпитализировали. По предварительной версии, виновник случившегося уснул за рулем.