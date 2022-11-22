Происшествия 22 ноября 2022, 19:04 Женщина скончалась в ДТП на трассе Оренбург — Акбулак

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Серьезное ДТП произошло на трассе Оренбург — Акбулак в трех километрах от Соль-Илецка. На встречной полосе столкнулись две иномарки. Об этом сообщил56orb.ru со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по региону.

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Женщина за рулем Hyundai выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel. В результате женщина-водитель скончалась на месте происшествия от полученных травм. Трое пассажиров пострадали. Их доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.