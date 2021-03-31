Женщина скончалась от переохлаждения в Тверской области

В поселке Эммаусс (Тверская область) обнаружили труп 50-летней женщины. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, тело женщины нашли в беседке. По предварительной информации, она скончалась от переохлаждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Приморской области погиб рабочий в результате обвала на руднике. Это произошло во время подрывных работ. Других горняков удалось эвакуировать вовремя.