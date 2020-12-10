Женщина сгорела в машине после столкновения с грузовиком

Авария случилась примерно в 17:00. Молодая женщина за рулем Citroën пошла на обгон двигавшегося вперед автомобиля и выехала на встречную полосу. Она не рассчитала скорость и расстояние. В итоге иномарка столкнулась с ехавшим в противоположном направлении грузовиком Ford Cargo.

По информации инспекторов, от удара в машине произошло короткое замыкание. Авто вспыхнуло мгновенно. В этот момент женщина была зажата в смятой машине и не смогла выбраться. Она скончалась на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится поверка.