Женщина сгорела на кровати во время пожара в Ленинградской области

Жительница города Луга Ленинградской области погибла во время пожара в жилом доме. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сотрудники МЧС после сообщения о пожаре прибыли на место ЧП и через 15 минут локализовали возгорание. Во время осмотра помещения на кровати они обнаружили тело женщины, рядом с которым лежали документы.

Квартира, в которой начался пожар, принадлежала погибшей. Во время осмотра тела насильственных признаков смерти найдено не было. Правоохранители направили труп в морг для выявления точной причины смерти хозяйки жилища.