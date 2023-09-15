Происшествия 15 сентября 2023, 14:49 Женщина серьезно пострадала при пожаре на Кемеровской ТЭЦ

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На Кемеровской ТЭЦ вечером в среду, 13 сентября, загорелась угольная пыль, в результате пожара пострадала одна из работниц. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК Кемеровской области.

Из-за быстрого распространения огня машинист топливоподачи топливно-транспортного цеха получила множественные ожоги. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении требований техники пожарной безопасности.

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