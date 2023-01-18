18 января 2023, 17:18
Женщина съехала в кювет и застряла на загородной трассе в Челябинской области
Женщина за рулем отечественного автомобиля не справилась с управлением в съехала в кювет на загородной трассе в Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград».
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Отмечается, что 27-летней автоледи никак не удалось самостоятельно выбраться из кювета. Проезжавший мимо экипаж полиции заметил машину и остановился выяснить, что случилось. Затем сотрудники ДПС при помощи троса вызволили застрявший автомобиль из сугроба.
ДТП
Полиция
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