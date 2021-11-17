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    17 ноября 2021, 19:46

    Женщина сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области

    Уголовное дело завели на женщину, которая сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области

    Дарья Морозова

    Женщина в Нижегородской области сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    Кроме того, в момент ДТП у нее не было с собой прав. За это на нее составили административный протокол.

    Кроме того, из-за аварии на женщину завели уголовное дело. Раньше ПДД она не нарушала.

    Также жителя Ейска, 65-летнего мужчину, который сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе, будут судить.