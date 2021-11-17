17 ноября 2021, 19:46
Женщина сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области
Уголовное дело завели на женщину, которая сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области
Женщина в Нижегородской области сбила на машине пенсионерку в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Кроме того, в момент ДТП у нее не было с собой прав. За это на нее составили административный протокол.
Кроме того, из-за аварии на женщину завели уголовное дело. Раньше ПДД она не нарушала.
Также жителя Ейска, 65-летнего мужчину, который сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе, будут судить.