Женщина сбежала из скорой по дороге в больницу для пациентов с СОVID-19

Медики приехали на вызов к 31-летней женщине. Ее решили госпитализировать и отвезти больницу, которая расположена на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По словам врачей, пациентка придумала повод для остановки машины и убежала.

В настоящий момент местонахождение женщины неизвестно. Подробности инцидента выясняются.