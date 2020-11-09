09 ноября 2020, 18:22
Женщина сбежала из скорой по дороге в больницу для пациентов с СОVID-19
Жительница Ленинградской области сбежала от врачей скорой помощи по пути в госпиталь для пациентов с коронавирусом, пишет ИА Nation News.
Медики приехали на вызов к 31-летней женщине. Ее решили госпитализировать и отвезти больницу, которая расположена на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По словам врачей, пациентка придумала повод для остановки машины и убежала.
В настоящий момент местонахождение женщины неизвестно. Подробности инцидента выясняются.