Происшествия 04 марта 2023, 13:50 Женщина с сыном погибли в утонувшем после ДТП автомобиле под Саратовом МВД: в аварии с утонувшим автомобилем под Саратовом погибли женщина-водитель и ее сын Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Саратовской области женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и утопила автомобиль. Она погибла вместе с четырехлетним мальчиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

По предварительным данным, авария произошла в 10:45 в Марксовском районе на 21-м километре автодороги Маркс — Липовка — поселок Тельмана.

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За рулем Renault Fluence находилась 30-летняя женщина, она съехала с дороги вблизи поселка Водопьяновка.

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«В результате ДТП водитель и пассажир — четырехлетний мальчик — погибли», — рассказали в МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале уточнил, что автомобиль вылетел в кювет и утонул в талых водах. По его словам, в салоне машины находились отец, мать и мальчик пяти лет.

«Мать утонула, смерть до приезда скорой помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен», — отметил Костин.

Он рассказал, что мальчика пяти лет доставили по линии скорой помощи напрямую в реанимацию, но он умер в течение 20 минут.