Женщина с сыном погибли в пожаре под Красноярском

В селе Крутояр Ужурского района Красноярского края произошел пожар в одном из частных домовладений. В результате погибли женщина и ее сын. Об этом сообщил «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления по региону.

По данным издания, очаг возгорания располагался в детской комнате. По предварительным данным, это было детской шалостью.

Женщину обнаружили в районе кухни. Она умерла на месте. Ее сын скончался по дороге в больницу. Об этом информирует vostokmedia.com.

Следователи отметили, что в доме жила семья из четырех человек. Отец был в это время на работе, а старшего сына отправили к дедушке.

Возбуждено уголовное дело.