Женщина с собакой провалилась под лед Финского залива

Потерпевшие решили прогуляться по льду залива, однако неожиданно оказались в воде. Под лед упала женщина, ее собака и мужчина. Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга прибыли на место происшествия и помогли гражданам выбраться на берег.

Мужчина не получил переохлаждение, а пострадавшую направили на обследование в городскую больницу.