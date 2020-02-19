19 февраля 2020, 11:19
Женщина с собакой провалилась под лед Финского залива
Женщина с домашним питомцем и ее спутник провалились под лед Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга. Пострадавших удалось достать из холодной воды. Об этом сообщили «Невские новости».
Потерпевшие решили прогуляться по льду залива, однако неожиданно оказались в воде. Под лед упала женщина, ее собака и мужчина. Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга прибыли на место происшествия и помогли гражданам выбраться на берег.
Мужчина не получил переохлаждение, а пострадавшую направили на обследование в городскую больницу.