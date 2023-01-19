Происшествия 19 января 2023, 16:14 Женщина с семилетним внуком попали под колеса машины в Ростове-на-Дону

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Серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там под колеса машины попали бабушка с внуком. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Авария случилась в среду, 18 января, на улице Еременко. Как сообщили в ведомстве, 64-летний водитель DFM AX7 не справился с управлением и сбил 57-летнюю женщину и ее семилетнего внука. Пешеходы получили травмы. Им помогли медики. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.