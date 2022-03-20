Спорткар протаранил две иномарки в Москве. В одной из них была женщина с ребенком

Спорткар BMW протаранил две припаркованные машины на Планетной улице в Москве. В одном из автомобилей находились женщина с трехлетним ребенком, сообщил источник «360».

По его данным, у дома 8 на Планетной улице были припаркованы автомобиль BMW и Kia. В них врезался еще один BMW без госномеров. Автомобиль был новым и еще не зарегистрированным, уточнил источник.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек. В Kia, как уточнил собеседник «360», находились женщина и девочка трех лет. Женщину сейчас осматривают врачи скорой помощи.

В региональном главке МЧС «360» заявили, что получили заявку по данному адресу. В ведомстве уточнили, что там произошло ДТП с легковыми автомобилями. Подробности случившегося уточняются, на место выехали спасатели, добавили в пресс-службе.