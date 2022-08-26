Женщина с ребенком выпрыгнули из окна четвертого этажа во время пожара на Сахалине. Видео

На Сахалине женщина и 12-летний ребенок выпрыгнули из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара, сообщили местные СМИ. Происшествие попало на видео. В ГУ МЧС по региону «360» рассказали об одном пострадавшем.

Квартира загорелась в Холмске. По данным СМИ, люди выбросили на улицу одеяла и приземлились следом, их поймали люди внизу. На кадрах видно, как из окна дома валит черный дым, заметен открытый огонь. Человек под крики людей прыгает с подоконника. Люди сгрудились под окном, чтобы поймать его, но сам момент в ролике не виден. В полете человек ударился спиной об крышу здания, расположенного рядом. Ребенка на видео нет.

Как отметили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Советской поступило в 17:33 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. На тот момент горела комната на четвертом этаже на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 12 человек.

В 17:38 возгорание локализовали, а в 18:09 — ликвидировали. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины.

«По предварительной информации, погибших нет, пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются», — добавили в пресс-службе ведомства.