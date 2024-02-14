Эксклюзив 14 февраля 2024, 14:36 Женщина с ребенком в Новосибирске устроила истерику и избила таксиста Женщина в Новосибирске избила таксиста, который приехал по обычному тарифу

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В Новосибирске пассажирка с ребенком напала на таксиста, который приехал на заказ по обычному тарифу. Женщина сначала кричала на водителя, а потом набросилась на него с кулаками. Видео произошедшего оказалось в распоряжении «360».

Пассажирка разместила на заднем сиденье детское кресло, которое принесла с собой, но пристегнуть не смогла. Таксист предложил отъехать в сторону и помочь, но женщина перешла на крик.

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«У вас не работает сзади пристегиватель… Я вас попросила помочь, а вы мне не помогаете, а сейчас выгоняете из машины. Я опаздываю», — заявила она.

Таксист не стал выяснять отношения с нервной пассажиркой. Он предупредил, что готов вызвать правоохранителей.

«Вы ведете себя неадекватно», — сказал мужчина.

В ответ женщина заявила, что опаздывает, и пожелала таксисту самому оказаться с утра в похожей ситуации.

«Я со своим креслом. Вы, наверное, детей не любите, у вас их нет, скорее всего, и не будет с таким отношением», — заявила пассажирка, набросившись на таксиста с кулаками.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили «360», что проведут проверку из-за конфликта между женщиной и таксистом. По ее результатам ведомство примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Стерлитамаке женщина устроила истерику в такси, поскольку водитель, приехавший на вызов без детских кресел, отказался везти ее с двумя детьми.